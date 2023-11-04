قصف عنيف يستهدف خزان المياه في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة

أفاد تلفزيون “فلسطين” بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف خزان مياه في تل الزعتر شمال قطاع غزة. وذكر نشطاء أن عددا من المنازل المحيطة بالخزان غمرتها المياه المتدفقة بكميات كبيرة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، ولحقت أضرار فادحة بالبنية التحتية المدنية ما تسبب في خروج الكثير من المرافق عن الخدمة وخاصة المستشفيات التي تعالج مصابي القصف الإسرائيلي أو ذوي الأمراض المزمنة.

وأشار ناشطون إلى أن خزان المياه المستهدف يقع جانب المستشفى الإندونيسي الذي تعرض للكثير من الأضرار جراء الغارات الإسرائيلية، وبذلك تضاف خسارة خزان المياه هذا إلى جملة الأعباء على كاهل الكوادر الطبية العاملة في المشفى وبالتالي تفاقم معاناة المرضى.

يشار إلى أن وكالة “أسوشيتد برس” أفادت مساء اليوم السبت بأن مصر وقطر اقترحتا على إسرائيل إعلان هدنة إنسانية يومية من 6 إلى 12 ساعة لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وإجلاء المدنيين المتضررين.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث يواصل جيش الإحتلال قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9500 شهيدا وأكثر من 23500 جريح. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.