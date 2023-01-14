السبت 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 14 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قصف كييف بصواريخ باليستيا من الطراز القادر على حمل رؤوس نووية

منذ 18 دقيقة
آثار الدمار في بلدة فيشهورود بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف

آثار الدمار في بلدة فيشهورود بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

A A A
طباعة المقال

تشهد العاصمة الاوكرانية سلسلة من الهجمات والقصف الروسي الذي استهدف البنى التحتية صباح اليوم السبت 14\1\2023.

وأفادت “العربية” أن أنباء قادمة من كييف تفيد أن أحد الصواريخ في هجمات، السبت، كان باليستيا من الطراز القادر على حمل رؤوس نووية.

وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تليغرام، إن “هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية” في كييف مستمر، فيما تحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي، وحض السكان على “البقاء في الملاجئ”.

وفيما تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن صواريخ باليستية أطلقت من بيلاروسيا صوب كييف، نفى قائد القوات البرية الأوكرانية إطلاق صواريخ من بيلاروسيا.

وإلى ذلك، أكد حاكم خاركيف تضرر مرافق صناعية ومنشآت حيوية للطاقة بسبب الضربات الروسية، كما أشار حاكم ميكولايف إلى “رصد إقلاع 17 قاذفة روسية من طراز توبوليف”.

يأتي هذا بينما يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارة الأمم المتحدة لإلقاء كلمة في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عشية الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في بلاده في 24 فبراير إذا كان الوضع الأمني يسمح بذلك، حسب ما أفادت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية، أمس الجمعة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد البريطاني الأمير هاري وشقيقه الأمير هاري
خوفاً من الامير تشارلز وشقيقة ويليام.. الامير هاري يلغي 400 صفحة من مذكراته
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية
الضفة الغربية.. استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي
الملك تشارلز الثالث
هذا عقاب راشق البيض على الامير تشارلز شمال لندن

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
بالصور.. مقتل قيادي كبير في حزب الله!
الجيش اللبناني
الجيش يطلق النار على طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي
عملية فصل التوأم السيامي
بالفيديو.. والد "التوأم السيامي" يسجد باكيًا بعد نجاح فصلهما في الرياض