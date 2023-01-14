قصف كييف بصواريخ باليستيا من الطراز القادر على حمل رؤوس نووية

آثار الدمار في بلدة فيشهورود بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

تشهد العاصمة الاوكرانية سلسلة من الهجمات والقصف الروسي الذي استهدف البنى التحتية صباح اليوم السبت 14\1\2023.

وأفادت “العربية” أن أنباء قادمة من كييف تفيد أن أحد الصواريخ في هجمات، السبت، كان باليستيا من الطراز القادر على حمل رؤوس نووية.

وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تليغرام، إن “هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية” في كييف مستمر، فيما تحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي، وحض السكان على “البقاء في الملاجئ”.

وفيما تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن صواريخ باليستية أطلقت من بيلاروسيا صوب كييف، نفى قائد القوات البرية الأوكرانية إطلاق صواريخ من بيلاروسيا.

وإلى ذلك، أكد حاكم خاركيف تضرر مرافق صناعية ومنشآت حيوية للطاقة بسبب الضربات الروسية، كما أشار حاكم ميكولايف إلى “رصد إقلاع 17 قاذفة روسية من طراز توبوليف”.

يأتي هذا بينما يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارة الأمم المتحدة لإلقاء كلمة في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عشية الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في بلاده في 24 فبراير إذا كان الوضع الأمني يسمح بذلك، حسب ما أفادت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية، أمس الجمعة.