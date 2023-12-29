قصف متواصل على غزة.. والاحتلال يرتكب 20 مجزرة خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 20 مجزرة خلال الساعات الماضية، أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق وسط وجنوب القطاع.

وأضافت، أن أكثر من 20 شهيدا، أغلبهم من الأطفال، سقطوا في غارات إسرائيلية على المنازل في مخيم النصيرات وسط غزة بينما فُقد العشرات.

وفي البريج، تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى عمق وسط القطاع بعد أيام من قصف بلا هوادة أجبر عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية النازحة أصلا على شد الرحال في موجة نزوح جماعي جديدة.

وانتشرت صور لدبابات إسرائيلية بالقرب من مسجد في منطقة البريج التي تعج بالمباني، وتقدمت الدبابات على ما يبدو من بساتين على المشارف الشرقية للمنطقة.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في منشور على منصات التواصل الاجتماعي؛ إن “أكثر من 150 ألف شخص -أطفال صغار ونساء يحملن أطفالا وأشخاص ذوو إعاقة وكبار السن- وسط القطاع، ليس لديهم مكان يذهبون إليه”.

ويتجه عشرات الآلاف من النازحين من مناطق النصيرات والبريج والمغازي إلى مدينة دير البلح المكتظة في الأصل، ويتكدسون في مخيمات أنشئت على عجل من الخيام المؤقتة.

كما قصفت القوات الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمستشفى في قلب مدينة خان يونس، حيث يخشى السكان من توغل بري جديد داخل الأراضي المكتظة بالعائلات التي شُردت خلال الحرب المستمرة منذ 12 أسبوعا.

وأُجبر جميع سكان غزة تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم، واضطر العديد منهم إلى النزوح عدة مرات. ولا يوجد سوى القليل من المستشفيات يعمل بإمكانيات شحيحة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.