الأربعاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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قصف مستشفى المعمداني يعقد زيارة بايدن لإسرائيل

منذ 25 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أصبحت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المشحونة بالتوتر بالفعل إلى إسرائيل والأردن أكثر تعقيدا بعد استشهاد مئات الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة اليوم الثلاثاء.

وألقت السلطات الفلسطينية بالمسؤولية على إسرائيل التي نفت بدورها الضلوع في القصف الذي تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وسرعان ما ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا مقررا مع بايدن بعد الهجوم على المستشفى والذي ندد به زعماء في مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يغادر بايدن واشنطن خلال ساعات في زيارة إلى الشرق الأوسط.

ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن بايدن يعتزم تأجيل الزيارة، التي تهدف إلى حد كبير لإظهار الدعم لإسرائيل. ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب غدا الأربعاء ثم يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعباس.

وقد يؤدي عدم الاجتماع مع عباس أو أي مسؤول فلسطيني آخر إلى تقويض أهداف بايدن الأخرى المتمثلة في تهدئة التوتر في المنطقة ودعم الجهود الإنسانية في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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