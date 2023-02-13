قضى 182 ساعة تحت الركام.. إنقاذ طفل في هطاي التركية

بعد مرور أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، تستمر المعجزات الإلهية في إنقاذ المزيد من الناجين رغم بدء تلاشي الآمال في العثور على أحياء تحت الأنقاض.

فقد أظهر مقطع فيديو جديد لحظة إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 عاما بعد 182 ساعة تحت الأنقاض في هطاي التركية.

إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 عاما بعد 182 ساعة تحت الأنقاض في هطاي التركية pic.twitter.com/jh72u5fpft — العربية (@AlArabiya) February 13, 2023

وظهر رجال الإنقاذ وهم يخرجون الشاب ويبدو منهكا وبلا حراك، ليقوموا بتغطيته خوفاً عليه من البرد تجهيزا لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى نحو 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.

فقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفا و643.

أطفال تحدوا الموت وأشخاص عاشوا في ظلام الركام 7 أيام وأكثر.. أصعب اللحظات لانتشال ناجين من تحت الأنقاض#زلزال_سوريا_تركيا#زلزال_سوريا #زلزال_تركيا #العربية pic.twitter.com/lPYL4Rd1SA — العربية (@AlArabiya) February 13, 2023

كما أشارت إلى أن 6444 مبنى دمرت بشكل كامل جراء الزلزال.

فيما أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث أن مرحلة عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا “تقترب من نهايتها”، وأن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.