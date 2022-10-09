الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قطار محمل بالحبوب الأوكرانية يصل الى اسبانيا بعد شهرين من اطلاقه

منذ 18 دقيقة
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

A A A
طباعة المقال

وصل إلى إسبانيا قطار محمل بالحبوب قادما من أوكرانيا في إطار مشروع تجريبي لاستكشاف ما إذا كان من المجدي استخدام السكك الحديد لشحن المحاصيل مع إغلاق مسارات الشحن البحرية من جراء الحرب.

وتعد أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للحبوب ومن مصدريها الرئيسيين، وعادة ما يتم تصدير المحاصيل بغالبيتها الساحقة من موانئها على البحر الأسود.

لكن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير\شباط تسببت باضطرابات كبيرة على صعيد تصدير الحبوب الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وفي إطار مشروع تجريبي لاستكشاف جدوى تصدير الحبوب من أوكرانيا بالقطارات، انطلق من مدريد في التاسع من أغسطس\آب قطار شحن تابع لشركة “رينفي” الإسبانية المملوكة للدولة، إلى مدينة خيلم البولندية الواقعة على مقربة من الحدود الأوكرانية.

ويتألف القطار من 25 مستوعبا، كل منها بطول 12 مترا ومحمل بنحو 600 طن من الحبوب الأوكرانية لرحلة عودة إلى برشلونة التي تبعد 2400 كلم عن المدينة البولندية.

ووصل القطار إلى عاصمة إقليم كاتالونيا الخميس بعد توقّفين في لودز في وسط بولندا ودويسبورغ في غرب ألمانيا، وفق بيان لوزارة النقل الإسبانية.

وجاء في بيان الوزارة أن “المشروع يتيح لنا إجراء تحليل للجدوى التقنية والاقتصادية لنقل الحبوب بالقطارات في خطوة مكملة للشحن البحري في فترة مطبوعة بالحرب الدائرة في أوكرانيا”.

وتابعت الوزارة “لقد بيّنت المبادرة أنه في السياق الحالي، يتطلب النقل بالقطارات لمسافات طويلة جهدا تنسيقيا كبيرا بين مختلف اللاعبين المشاركين في العملية”.

وفي 22 يوليو، وقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركيا لرفع الحصار البحري الذي تفرضه موسكو، بما يتيح تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، وبالتالي المساهمة في تجنّب أزمة غذاء عالمية.

مذّاك أبحرت من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود عشرات السفن المحمّلة بمنتجات أغذية زراعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم فرنسا
فرنسا.. إضرابات المصافي "مستمر في كل مكان"
اعصار
المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: الإعصار جوليا وصل إلى اليابسة
قوات الأمن الاسرائيلية
اسرائيل تبحث عن منفذ الهجوم في القدس الشرقية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
الدفاع المدني
صور مروعة.. قتيل و13 جريحا جراء حادث مأساوي في الزعرورية