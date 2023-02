قطار "RailForceOne".. تفاصيل مثيرة عن رحلة بايدن إلى كييف

وصف المسؤولون في البيت الأبيض زيارة الرئيس جو بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا بأنها “غير مسبوقة في الزمن المعاصر”.

بعد الكتمان الشديد الذي أحاط بزيارة بايدن السرية إلى كييف، كشف مدير السكك الحديد في أوكرانيا بعض الخبايا عن تلك الرحلة.

ففي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، قال ألكسندر كاميشين، بشكل طريف “إليكم القصة وراء زيارة بايدن، وكيف ولد قطار الرئاسة الأول أو RailForceOne”

So, here is the story of @POTUS's visit to #Kyiv and how #RailForceOne was born.

Grab some 🍿, @Amtrak.

Danger: long 🧵 ahead. pic.twitter.com/EFCE3PN7hx

— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023