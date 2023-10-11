قطاع غزة سيغرق في الظلام خلال ساعات

أعلن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم لإذاعة صوت فلسطين، الأربعاء، أن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر.

وشركة كهرباء غزة هي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء في القطاع المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، الإثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق، ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس.

كما حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد غدا.

وقالت الوزيرة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خاصة “بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن”.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عددًا من مؤسساتها مهددة بالتوقف عن العمل بسبب قرب نفاد الوقود. وناشدت الوزارة كافة الجهات المعنية بتوفير الوقود اللازم لسد العجز في الكميات الموجود حاليًا في المؤسسات.