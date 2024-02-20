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قطر: أبلغتنا حماس بتلقيها شحنة أدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة

منذ 40 دقيقة
الدمار في غزة

الدمار في غزة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، أن الدوحة تلقت تأكيدات من حركة “حماس” باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع فرنسا منتصف الشهر الماضي.

وأوضح الأنصاري أن قطر تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى في القطاع.

وأكد المتحدث استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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