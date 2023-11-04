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قطر: القصف المتواصل يعقد تأمين إطلاق سراح الرهائن بغزة

منذ 8 دقائق
علم قطر

علم قطر

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قالت وزارة الخارجية القطرية (السبت 4-11-2023) إن استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها الرامية للتوسط في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صرح خلال اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن “تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح” الرهائن.

كما شدد “على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية” إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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