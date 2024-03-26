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قطر تؤكد استمرار المفاوضات وترحب بقرار مجلس الأمن

منذ 5 دقائق
قصف عنيف على غزة

قصف عنيف على غزة

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رحبت دولة قطر الثلاثاء بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة في ذات الوقت استمرار المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “نرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان”.

وأوضح الأنصاري أن المحادثات ما زالت جارية بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية. وأضاف أنه لا يوجد جدول زمني للمفاوضات “لكننا مستمرون مع شركائنا في جهود الوساطة”.

ولفت إلى أن هناك صعوبات على الأرض تتعلق بالمفاوضات “لكن الاجتماعات مستمرة في الدوحة”.

وقال “نتمنى أن ينعكس قرار مجلس الأمن إيجابا على مفاوضات وقف إطلاق النار”.

وبخصوص إيصال المساعدات، قال الأنصاري إنه “لا بديل عن الأونروا ليس فقط في غزة بل في جميع المناطق التي تعمل فيها الوكالة”.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الاثنين قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى الحين، أدى العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى استشهاد 32 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وتهجير وتجويع السكان.

    المصدر :
  • الجزيرة

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