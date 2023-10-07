السبت 22 ربيع الأول 1445 ﻫ - 7 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قطر تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد الجاري

منذ 28 ثانية
طوفان الأقصي يشعل الأراضي المحتلة

طوفان الأقصي يشعل الأراضي المحتلة

A A A
طباعة المقال

حمَّلت وزارة الخارجية القطرية السبت في بيان “إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني”.

ودعت قطر جميع الأطراف إلى “وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمنع إسرائيل من “اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة”.

وكانت قد نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، صباح السبت 7\10\2023، إذ أطلقت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة بالإضافة إلى عبور مسلحين تابعين لها السياج الحدودي.

وقالت إسرائيل إنها على شفا حرب وبدأت شن ضربات على أهداف لحماس في غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك معارك جارية بين مجموعات من المسلحين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة
طوفان الأقصى
تسلسل زمني لمواجهات قطاع غزة من 2005 حتى 2023
طوفان الأقصى
طوفان الأقصى
طوفان الأقصى.. مقتل مسؤول إسرائيلي في تبادل إطلاق النار مع مسلحين
أفغانستان- أرشيفية
مسؤول: مقتل 15 على الأقل وإصابة 40 في زلزال ضرب غرب أفغانستان

الأكثر قراءة

الكلية الحربية في حمص
سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
الكاتب والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. وتصريحات خطيرة حول إيران والأسد
إشكال في منطقة الدورة
فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!