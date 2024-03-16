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قطر تدعو إلى فتح تحقيق مستقل في جرائم قتل الصحفيين بغزة

منذ 15 دقيقة
صحفيين شهداء في غزة

صحفيين شهداء في غزة

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دعت قطر، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في “الجرائم” الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القطاع شهد “أكبر خسائر” بين الصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الله النعمة، السكرتير الثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، حول “حماية الصحفيين” أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ55 المنعقدة حاليًا في جنيف.

وقال الدبلوماسي القطري: “عدد الشهداء من الصحفيين في غزة بلغ، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أكثر من 130 صحفيا، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، واختفاء أربعة، واعتقال 25”.

ولفت إلى أن “هذه الأعداد مرشحة للزيادة، ما يجعلها الخسائر الأكبر بالنسبة للصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة”.

ودعا “النعمة”، إلى “إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم”.

ومن بين الصحفيين الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، مصوّر الأناضول منتصر الصواف، الذي أصر على مواصلة عمله رغم فقد أسرته و45 من أقربائه في غارات بشمال القطاع، ليفقد هو الآخر حياته في قصف إسرائيلي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

    المصدر :
  • وكالات

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