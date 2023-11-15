الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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قطر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة

منذ 50 دقيقة
علم قطر

علم قطر

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أشارت الخارجية القطرية اليوم الأربعاء إلى أن “قطر تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة”.

وأضافت الوزارة في بيان أن اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء جريمة حرب، وتعد سافر على القوانين والاتفاقيات الدولية.

وطالبت الخارجية القطرية بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين في استهداف مستشفيات غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الوزارة من أن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني سيشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الفظائع، مما يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف، بحسب ما ورد في البيان نفسه.

كما قالت الخارجية القطرية إن “من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة”.

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