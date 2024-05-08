قطر تدين التوغل الإسرائيلي في رفح وتناشد بتدخل دولي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية القطرية اليوم الأربعاء أنها تدين بشدة توغل إسرائيل في رفح، ودعت لتدخل دولي لمنع الاجتياح الكامل للمدينة.

وذكر البيان “تدين دولة قطر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدية رفح ، واجتياحها للمعبر البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن ، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم أمس الثلاثاء 7 أيار/مايو الجاري أنه سيطر على معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعدد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، رغم مساعٍ من الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

واقتحمت دبابات الاحتلال المعبر صباح اليوم، وتداولت منصات التواصل مشاهد توثق اقتحام إحدى هذه الدبابات المعبر من الجهة الفلسطينية ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم الذي بدأ الليلة الماضية على رفح جاء بقيادة الفرقة 162 وقوات مدرعات اللواء 401 ولواء جفعاتي.

وزعم أن الجيش الإسرائيلي هاجم 100 هدف تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح.