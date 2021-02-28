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قطر تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على الرياض

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 6:34 مساءً
العلمان السعودي والقطري

العلمان السعودي والقطري

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أدانت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف العاصمة السعودية، الرياض، معتبرة أن هذا الهجوم ”ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية“.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، جددت الوزارة موقف قطر الثابت من ”رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب“.

ووصفت الخارجية القطرية الهجوم الحوثي بـ“العمل الخطير ضد المدنيين“.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، إضافة إلى 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي السعودية، بحسب “إرم نيوز”.

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