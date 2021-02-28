قطر تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على الرياض

أدانت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف العاصمة السعودية، الرياض، معتبرة أن هذا الهجوم ”ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية“.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، جددت الوزارة موقف قطر الثابت من ”رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب“.

ووصفت الخارجية القطرية الهجوم الحوثي بـ“العمل الخطير ضد المدنيين“.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، إضافة إلى 5 طائرات بدون طيار باتجاه أراضي السعودية، بحسب “إرم نيوز”.

دولة قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبرته "عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، مجددة موقفها الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.#قنا pic.twitter.com/t3oZFf5qos — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 28, 2021