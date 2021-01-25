قطر تدين محاولة الحوثيين شن هجوم على الرياض

أعربت قطر، عن ”إدانتها واستنكارها الشديدين“ لمحاولة ميليشيات الحوثي شن هجوم على العاصمة السعودية الرياض، قبل يومين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عبر حسابها في تويتر، بأن الدوحة ”تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة“، بحسب “إرم نيوز”.

وأضافت الوكالة، أن تلك المحاولة الحوثية ”عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن السبت، ”اعتراض وتدمير هدف جوي معاد“ استهدف الرياض.

وأكد سكان وشهود عيان، سماعهم دوي انفجار في سماء الرياض.

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها "عملا خطيرا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".#قنا pic.twitter.com/PyLrl6I7Yx — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2021