قطر تشحن وحدات إسكان إلى مناطق الزلزال بتركيا وسوريا

قال مسؤول قطري لرويترز، الاثنين، إن قطر تبرعت بكبائن ومنازل متنقلة استخدمت في بطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا لإيواء من فقدوا منازلهم.

وأضاف المسؤول أن سفينة تحمل أول 350 وحدة غادرت قطر متجهة إلى تركيا أمس الأحد.

وقال صندوق قطر للتنمية على تويتر أمس إن الدولة الخليجية تعهدت بإرسال عشرة آلاف منزل متنقل إلى مناطق الزلزال.

وقال المسؤول “في ضوء الاحتياجات الملحة في تركيا وسوريا، اتخذنا قرارا بشحن الوحدات إلى المنطقة، مما يوفر الدعم الفوري الذي تشتد الحاجة إليه لشعبي تركيا وسوريا”.

واقترب إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي بقوة 7.8 درجة وتوابعه من 36 ألفا ومن المتوقع على ما يبدو ارتفاع هذا العدد مع تحول التركيز من إنقاذ الناجين المحاصرين تحت الأنقاض إلى توفير المأوى والطعام والرعاية النفسية والاجتماعية.

وكان التبرع بالمنازل المتنقلة من بين الخطط الدائمة التي وضعها منظمو كأس العالم في قطر، وتم تركيب تلك الوحدات في مناطق صحراوية محيطة بالعاصمة القطرية الدوحة لإيواء المشجعين الزائرين لحضور كأس العالم لكرة القدم.

وكان المشجع يدفع نحو 200 دولار في الليلة للإقامة في الوحدة السكنية، مما ساعد على تجنب نقص المساكن الذي كان محتملا خلال البطولة التي نُظمت خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول الماضيين.