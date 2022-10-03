قطر تشدد على أهمية احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

قالت دولة قطر، الإثنين، إنها تتابع “بقلق بالغ” تطورات الصراع الأوكراني الروسي بعد إعلان روسيا ضم مساحة واسعة من الأراضي الأوكرانية، ودعت إلى تسوية سلمية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان “تتابع دولة قطر بقلق بالغ التطورات الحالية في الأزمة الروسية الأوكرانية المتعلقة بإعلان روسيا ضم أراض أوكرانية، وتشدد على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، وانتهاج الحوار سبيلا لحل الأزمة”.

وأضافت أنها مستعدة للمساهمة في أي جهد دولي أو إقليمي يرمي إلى إيجاد حل فوري لهذه الأزمة.

وبدأت روسيا عملية رسمية لضم المناطق الأوكرانية الأربع الأسبوع الماضي، لكن أيا منها لا تخضع لسيطرة قوات موسكو بالكامل، وتحرز أوكرانيا تقدما في الهجمات المضادة في الجنوب والشرق.

وافق مجلس النواب الروسي، الإثنين، على قوانين بشأن ضم أربع مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا، بعد استفتاءات نظمت على عجل نددت بها أوكرانيا والغرب بوصفها قسرية وغير مشروعة.

ولم يعارض أي من نواب مجلس الدوما القرارات التي تهدف لدمج مناطق خيرسون ودونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا رسميا في روسيا.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما في منشور على تليجرام مرفقا بخريطة لروسيا تتضمن المناطق الأربع وكذلك شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا دون اعتراف دولي عام 2014 “تم اتخاذ القرار بالإجماع. هناك 89 كيانا في الاتحاد الروسي”.