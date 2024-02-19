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قطر: تصريحات نتنياهو محاولة جديدة لإطالة أمد الحرب في غزة

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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وجهت الدوحة انتقادات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد مطالبته بالضغط على حماس، فيما يتعلق بملف الرهائن.

وانتقدت قطر اليوم الاثنين تعليقات لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قالت إنه طالبها فيها بالضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للإفراج عن الرهائن، ووصفتها بأنها ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب في غزة.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مطلع الأسبوع إن نمط المفاوضات التي جرت مؤخرا للتوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار في غزة “لم يكن واعدا حقا”.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين) ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع”.

ولم يتضح ما هي تعليقات نتنياهو التي يشير إليها البيان القطري.

وقال الشيخ محمد يوم السبت إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل المفاوضات، لكن كما هو الحال مع الاتفاقات السابقة يوجد عنصران هما الأوضاع الإنسانية في غزة وعدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

    المصدر :
  • رويترز

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