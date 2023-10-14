السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قطر تعلن رفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

منذ 18 دقيقة
علم قطر

علم قطر

A A A
طباعة المقال

أعلنت قطر السبت عن رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر “تدعو إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

هذا ويستمر الصراع لليوم الثامن على التوالي، وسط الدمار ومحاولات إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني، فيما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطالب سكان غزة بالتوجه نحو الجنوب، الجمعة، وعلى الرغم من تنديد الأمم المتحدة بدعوة إسرائيل سكان شمال غزة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً.

بعد أن حددت الأخيرة مهلة الإجلاء من شمال غزة بـ 24 ساعة أمس، يبدو أن إسرائيل مددت تلك المهلة.

فقد حث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت، سكان شمال القطاع على المغادرة “في الأيام الأخيرة” إلى جنوب وادي غزة، ما فهم على أنه تمديد لتلك المهلة، بعد تأكيدات أممية ودولية باستحالة نقل أكثر من مليون إنسان خلال ساعات من الشمال إلى الجنوب دون فتح شوارع آمنة أو وقف لإطلاق النار.

وقال أدرعي بتغريدة على منصة “أكس”: “إن الجيش الإسرائيلي سيسمح لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين بين الساعة 10:00 والساعة 16:00”.

كما شدد على أن هذا البلاغ مهم جدا لسكان غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قياديين بحماس وقفا وراء الهجوم
معبر رفح البري
طوفان الأقصى
طائرات تحمل المساعدات تنتظر العبور إلى غزة من مصر
علم استراليا
طوفان الأقصى
الوضع بالغ الصعوبة.. أستراليا ألغت رحلتين لإعادة رعاياها من إسرائيل

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب