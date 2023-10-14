قطر تعلن رفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

أعلنت قطر السبت عن رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر “تدعو إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

هذا ويستمر الصراع لليوم الثامن على التوالي، وسط الدمار ومحاولات إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني، فيما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطالب سكان غزة بالتوجه نحو الجنوب، الجمعة، وعلى الرغم من تنديد الأمم المتحدة بدعوة إسرائيل سكان شمال غزة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً.

بعد أن حددت الأخيرة مهلة الإجلاء من شمال غزة بـ 24 ساعة أمس، يبدو أن إسرائيل مددت تلك المهلة.

فقد حث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت، سكان شمال القطاع على المغادرة “في الأيام الأخيرة” إلى جنوب وادي غزة، ما فهم على أنه تمديد لتلك المهلة، بعد تأكيدات أممية ودولية باستحالة نقل أكثر من مليون إنسان خلال ساعات من الشمال إلى الجنوب دون فتح شوارع آمنة أو وقف لإطلاق النار.

وقال أدرعي بتغريدة على منصة “أكس”: “إن الجيش الإسرائيلي سيسمح لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين بين الساعة 10:00 والساعة 16:00”.

كما شدد على أن هذا البلاغ مهم جدا لسكان غزة.