قطر تقدم لأوكرانيا مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (الجمعة 28-7-2023) بعد محادثات مع نظيره القطري إن الدولة الخليجية ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم وإزالة الألغام في أوكرانيا.

وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، يزور أوكرانيا.

وقال شميهال في إفادة صحفية مشتركة “ستوجه هذه الأموال لإعادة الإعمار في قطاعي الصحة والتعليم، وإزالة الألغام لأغراض إنسانية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة”.

وأضاف أنهما ناقشا صيغة للسلام في أوكرانيا، عبارة عن خطة من عشر نقاط تدعو إلى الأمن النووي وأمن الطاقة والغذاء واستعادة الحدود بالإضافة إلى نقاط أخرى.

وشكر شميهال قطر على استعدادها للتوسط في جهود إعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم روسيا لأراضيها منذ الغزو.

وتقول موسكو إنها تريد حماية الأيتام والأطفال الذين تُركوا في منطقة الصراع. لكن أوكرانيا تقول إن كثيرين منهم رُحِلوا بشكل غير مشروع، وتقول الولايات المتحدة إن آلاف الأطفال انتزعوا عنوة من منازلهم.

وقال رئيس الوزراء القطري إنه من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم الجمعة.