قطر: دعم الكهرباء في سوريا بداية لسلسلة من المبادرات

أكد القائم بأعمال السفارة القطرية في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود، أنّ مبادرة قطر لدعم قطاع الكهرباء السوري من خلال تمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني عبر تركيا إلى سوريا لم تكن مجرد دعم مالي، بل خطوة استراتيجية إنسانية تستهدف تحسين ظروف حياة الشعب السوري من جهة، وتعزيز الشراكات الإقليمية ذات الطابع البنّاء من جهة أخرى.

وقال آل محمود لوكالة الأنباء السورية “سانا” إنّ هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحاً أنّ هذه المبادرة ستكون نموذجاً في خدمة سوريا وشعبها، وبدايةً لسلسلة من المبادرات التنموية المُعزِّزة للبنية التحتية الحيوية في المستقبل القريب.