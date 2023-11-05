قطر: لا مفاوضات بشأن الأسرى بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة

أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ألا مفاوضات بشأن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بإشارة منه إلى التصعيد العسكري.

وشدد في لقاء مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا اليوم الأحد من باريس، على أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها للوساطة من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين.

في سياق متصل، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن التسريبات من المفاوضات ضارة وتجعل من الصعب على الوسطاء القيام بعملهم.

وعن العبور، أضاف أن بلاده تأمل أن يتم فتح معبر رفح مرة أخرى قريبا لإجلاء المدنيين من غزة.

كما تابع أن قطر تعمل مع مصر لضمان بقاء المعبر مفتوحاً، مشيراً إلى تفاؤل بأن تنجح جهود الوساطة القطرية والإقليمية في فتح “قناة إنسانية” مستمرة من معبر رفح وضمان الدعم الإنساني.

إلى ذلك، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية باستهداف إسرائيل للمستشفيات وسيارات الإسعاف في حربها على قطاع غزة.

وقال الأنصاري إن قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لا يسهم في تنفيذ اتفاق خروج الأجانب من غزة، مشدداً على أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بسلام عادل دون حل دائم للقضية.

كذلك لفت إلى أن بلاده حذرت المجتمع الدولي مرارا من أن إهمال القضية الفلسطينية سيؤدي لمزيد من العنف، خاشياً من أن يؤدي استمرار الحرب في غزة إلى توسع دائرة العنف في المنطقة، وفق تعبيره.