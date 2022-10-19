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قطر للطاقة تخفض سعر "خام الشاهين" تحميل كانون الأول

منذ 36 دقيقة
شركة قطر للطاقة

شركة قطر للطاقة

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قالت عدة مصادر (الأربعاء 19-10-2022) إن قطر للطاقة خفضت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل ديسمبر كانون الأول إلى علاوة قدرها 4.19 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بعد تلقي عروض أقل في عطائها.

وهذا خفض من علاوة 5.35 دولار للبرميل للشحنات تحميل نوفمبر تشرين الثاني.

وتم تحديد السعر بعد أن باعت قطر ثلاث شحنات للتحميل في ديسمبر كانون الأول في عطاء فوري.

وقالت المصادر إنه تم بيع الشحنة الأولى، وهي للتحميل بين الأول والثاني من ديسمبر كانون الأول، بعلاوة حوالي 4.40 دولار للبرميل، بينما ذهبت الشحنتان المتبقيتان، وهما للتحميل في 27-28 و28-29 ديسمبر كانون الأول، إلى شركة تكرير صينية بعلاوة نحو أربعة دولارات للبرميل.

وتراجعت العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط هذا الأسبوع بسبب ضعف الطلب الصيني ومع اعتزام الولايات المتحدة بيع 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات في ديسمبر كانون الأول.

كما باعت قطر للطاقة شحنة من خامها البري تحميل ديسمبر كانون الأول عبر عطاء بعلاوة بين 4.50 و4.60 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، على الأرجح لشركة ريلاينس إندستريز.

وذكرت المصادر أنه قبل طرح العطاء، تم بيع خام قطر البري بعلاوات تقترب من خمسة دولارات للبرميل.

    المصدر :
  • رويترز

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