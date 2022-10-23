الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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قطر للطاقة تعلن إبرام شراكة مع شل بنسبة 9.3%

منذ 7 دقائق
شركة قطر للطاقة

شركة قطر للطاقة

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة الأحد إبرام شراكة مع شل في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال سعد الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحفي إن شل ستحصل على نسبة قدرها 9.3 بالمئة من المشروع وستحتفظ شركة قطر للطاقة بحصة تبلغ 75 في المئة.

وأضاف الكعبي أن من المتوقع أن يتم إرساء عقد تطوير حقل الشمال الجنوبي في الربع الأول من 2023.

وأشار إلى أن قطر للطاقة منفتحة على مناقشة التعاون مع شل في كافة قطاعات الطاقة.

وحقل الشمال جزء من أكبر حقل غاز في العالم تتقاسمه قطر وإيران التي تطلق عليه اسم حقل فارس الجنوبي.

ووقعت قطر للطاقة، المملوكة للدولة، هذا العام اتفاقات لتوسعة حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة الأولى والأكبر من مرحلتي توسيع حقل الشمال والتي تشمل ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي ستزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027.

وأعلنت الشركة أن شركات توتال إنرجيز وشل وإكسون وكونكو فيليبس وإيني حصلت على حصص في مرحلة توسعة حقل الشمال الشرقي، كما أعلنت الشهر الماضي أن توتال إنرجيز أول شريك في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.

وقالت قطر للطاقة إن الشركاء في حقل الشمال الجنوبي سيتم اختيارهم من بين المشاركين بالفعل في المرحلة الأولى.

    المصدر :
  • رويترز

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