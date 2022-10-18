قطر لن تحول شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا هذا الشتاء

قال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة الحكومية، الثلاثاء، إن الدوحة لن تحول شحنات الغاز المتعاقد عليها بالفعل مع مشترين آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء.

وأضاف الكعبي للصحفيين أن الشركة لن تحول أيضا أي شحنات من أوروبا التي تواجه زيادة كبيرة في أسعار الطاقة وانخفاضا في إمدادات الوقود بعد وقف روسيا لإمدادات الغاز منذ غزوها لأوكرانيا.

وقال “قطر ملتزمة قطعا باحترام العقود… عندما نبرم (اتفاقا) مع مشتر آسيوي أو أوروبي فإننا نلتزم بالاتفاق”.

وتزود الإمارة الخليجية الثرية بعض دول أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، ولكنها تملك الحق بتحويل الإمدادات إلى عملاء آخرين إذا كانوا مستعدين لدفع المزيد وذلك بموجب العقود المبرمة.

وتسعى الدول الأوروبية للاستغناء تدريجيا عن استيراد الطاقة من روسيا التي تزود أوروبا بنحو 40 بالمئة من احتياجها للغاز الطبيعي وذلك بعد إقدام موسكو على غزو جارتها الواقعة في أوروبا الشرقية الشهر الماضي.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز الطبيعي الروسي هذا العام حيث يستعد للانفصال التام عن أكبر مورد منفرد للطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتدعو خطة الكتلة إلى الاستفادة من الإمدادات البديلة، بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز الإنتاج والواردات من الميثان الحيوي والهيدروجين المتجدد، وتحديث المباني لتقليل الاستهلاك.