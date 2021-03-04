قطر: نسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر

أكد وزير الخارجية القطري، “محمد عبد الرحمن آل ثاني”، عن وجود توجه لدى بلاده ومصر لإعادة بناء العلاقات الثنائية بينهما، بعد سنوات من تأزمها، على خلفية اتهام القاهرة للدوحة بدعم تنظيمات مصنفة على قوائم الإرهاب المصرية، في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

يشار إلى أن مصر انضمت إلى كل من الإمارات والسعودية والبحرين في قرارها المشترك بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية والسياسية مع قطر، صيف العام 2017، قبل أن تعقد الدول الخمس اتفاق مصالحة، مطلع العام الجاري، خلال قمة العلا، التي عقدت في المملكة العربية السعودية.

في ذات السياق، أشارت مصادر مطلعة أن “آل ثاني” عقد اجتماعاً مع نظيره المصري، “سامح شكري”، على هامش اجتماعات الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية، المعقود في العاصمة المصرية، القاهرة.

يذكر أن مصر وقطر قد اتفقتا في وقت سابق على استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيتين على مستوى القائمين بالأعمال قبل تعيين السفير المصري لدى الدوحة والسفير القطري لدى القاهرة، فيما أعلنت مصادر مطلعة أن الطرف المصري عرض خلال محادثات بين الطرفين، حدد شروطه وشدد على أولوياته في مسار تسوية العلاقات بين البلدين، ويتمثل أهمها في المطلب الصارم من قبل القاهرة للدوحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

وتزامنت زيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة مع وصول مواطنه وزير الشؤون الخارجية في الحكومة القطرية “سلطان المريخي” إلى مصر.