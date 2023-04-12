قطر والبحرين تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية

قالت وزارة الخارجية القطرية ووكالة أنباء البحرين (الأربعاء 12-4-2023) إن قطر والبحرين قررتا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وجاءت الخطوة بعد أكثر من عامين على قرار عدة دول عربية إنهاء مقاطعتها للدوحة.

وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير كانون الثاني 2021 مقاطعة استمرت ثلاث سنوات ونصف لقطر، واستأنفت كل هذه الدول ما عدا البحرين علاقات وروابط السفر والتجارة في نفس العام.

وقال البلدان في بيانين منفصلين اليوم الأربعاء إن لجنة المتابعة القطرية البحرينية عقدت اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتحدث ولي عهد البحرين مع أمير قطر في اتصال هاتفي في يناير كانون الثاني، في إشارة على أن الجارتين الخليجيين تتجهان نحو إصلاح العلاقات.

وتركز الخلاف الذي دفع الدول الأربع إلى قطع كل العلاقات مع قطر في 2017 حول دعمها لحركات إسلامية يعتبرها جيرانها العرب خطرا، وعلى علاقات الدوحة مع إيران وتركيا.

وكان لكل من الدول الأربع أيضا خلافاته الخاصة مع قطر.

وقادت السعودية جهودا لإعادة بناء العلاقات مع قطر، واستأنفت هي ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وتشعر البحرين بقلق شديد تجاه علاقات الدوحة مع طهران. وهناك أيضا نزاع على مناطق حدودية بين البحرين وقطر.