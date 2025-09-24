الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
قطر والسعودية تطلقان مبادرة بقيمة 89 مليون دولار لدعم سوريا

منذ 26 ثانية
أعلنت قطر والسعودية، اليوم الأربعاء، عن مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم 89 مليون دولار لدعم سوريا والمساعدة في الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، حسبما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان أن الحزمة الممتدة لثلاثة أشهر والممولة من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية من خلال المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة.

وفي مايو أيار الماضي، أعلنت السعودية أنها ستقدم، جنبا إلى جنب مع قطر، دعما ماليا لموظفي الدولة في سوريا.

وجاء ذلك في أعقاب مساهمة قدمتها الدولتان الخليجيتان في شهر أبريل نيسان لتسوية نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

