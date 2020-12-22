قفزة بوفيات كورونا اليومية في إيطاليا

سجلت إيطاليا 628 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ارتفاعا من 415 في اليوم السابق ،حسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية.

وزادت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 13318 حالة من 10872.

وقالت الوزارة إنه بعد الانخفاض المعتاد في عدد المسحات التي تجرى في العطلة الأسبوعية، ارتفع عدد فحوص الكشف عن الفيروس خلال اليوم الماضي إلى 166205 من 87889 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا وهي أول دولة غربية تتضرر من الفيروس 69824 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير، في أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

كما سجلت حوالي مليون و977 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، مساء الجمعة، عن فرض الحجر العام خلال فترة الأعياد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد .

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 ديسمبر حتّى 6 يناير.

وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنّه سيتمّ خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يُمنع أيضًا التنقّل من منطقة إلى أخرى إلّا لغايات العمل أو لدواع صحية، مضيفا أنه سيُسمح مبدئيًا لفردٍ واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم.