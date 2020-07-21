قفزة جديدة لوفيات كورونا اليومية في إيران

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أعلنت إيران ، الثلاثاء تسجيل 229 وفاة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة .

ويعتبر القم المسجل أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد بعد أسابيع من ارتفاع عدد الحالات في هذه الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريحات متلفزة “للأسف فقدنا 229 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 في الساعات ال24 الماضية”.

وأضافت أنه بذلك “ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 ألفا و634” وفاة.

وكانت إيران أعلنت عن حصيلة 221 وفاة بكوفيد-19 في 9 يوليو.

وتواجه الجمهورية تجدد انتشار الفيروس، حيث تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء منذ التراجع الذي سجل لشهرين في مايو.

وأشارت لاري إلى أ ن عدد الإصابات بلغ 278 ألفا و827 مع تسجيل إصابة 2625 شخصا في الساعات ال24 الماضية.

وأمام تجدد انتشار الوباء، فرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وأعادت فرض قيود في المحافظات الأكثر تضررا بينها العاصمة.

وكانت السلطات الإيرانية بدأت في أبريل رفعا تدريجيا للقيود في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتضرر أساسا من العقوبات الأميركية.