قفزة غير مسبوقة في سعر البنزين في أميركا

تجاوز متوسط سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب نادي “إيه إيه إيه” للسيارات.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة مدعومة بطلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة، رغم أن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في شنغهاي وبكين حدّت من المكاسب.

وارتفع خام برنت 98 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 124.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 1153 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 122.33 دولار للبرميل.

وترتفع أسعار الخام بشكل عام على مدى الشهرين المنصرمين ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بينما يتجه الخام الأميركي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وقال محللون في “فيتش سلوشنز”: “يشهد موسم الصيف الذي تزيد فيه معدلات قيادة السيارات في الولايات المتحدة ارتفاعات قياسية في استهلاك البنزين والديزل”، حسبما نقلت “رويترز”.

كذلك تلقت أسعار النفط دعما إضافيا من مخاوف من تعطل محتمل في الإمدادات في أوروبا وإفريقيا.

كما بدا أن احتمالات التوصل لاتفاق نووي مع إيران ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط فيها تتراجع، مما دعم زيادة أسعار النفط.

وبحسب محللين في “بي سي إيه ريسيرتش”، فإن “التوافق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإيران سيسمح بعودة مليون برميل من صادرات الخام الإيراني يوميا للأسواق العالمية وبالتالي سيسمح لأسعار النفط العالمية بالتقاط الأنفاس”.