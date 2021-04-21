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قفزة قياسية جديدة لوفيات كورونا في تركيا

21 - أبريل - 2021
تركيا وكورونا

ارتفاع أرقام كورونا في تركيا

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سجلت تركيا، الأربعاء، زيادة قياسية جديدة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث بلغ هذا العدد 362 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61967، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4446591.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يوم 17 أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802، وفي 19 أبريل 55149، وفي 20 أبريل 61028.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 362 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36975 شخصا.

وشهدت تركيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة لحصيلة ضحايا الجائحة، حيث وصل هذا المؤشر يوم 17 أبريل إلى 288 وفاة، وفي 18 أبريل إلى 318، وفي 19 أبريل 341، وفي 20 أبريل 346.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 52213 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3844342 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقا لإحصاء وكالة “رويترز”، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 13 أبريل، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.

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