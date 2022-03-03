قفزة قياسية لسهم أرامكو.. يوم تاريخي لعملاق النفط السعودي

مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق النفط العالمية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، قفز سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، الخميس، إلى أعلى سعر له منذ الإدراج في البورصة نهاية العام 2019، وسط ارتفاع أسعار النفط.

وعزز سهم أرامكو السعودية من ارتفاعاته القياسية خلال الفترة الأخيرة، مُسجلاً مستويات تاريخية هي الأعلى منذ إدراج السهم في ديسمبر 2019.

وسجل السهم خلال الجلسة سعر 45 ريالا، وهو الأعلى منذ إدراجه، وتصدر قيم وأحجام التداول بنحو 752.38 مليون ريال عبر التداول على 16.9 مليون سهم.

ولاحقا، تراجع سهم أرامكو قليلا ليغلق عند مستوى 44.3 ريال محققا مكاسب قدرها 2.9%.

ودفع سهم أرامكو قطاع الطاقة إلى تصدر ارتفاعات القطاعات بنسبة 3.18% بقيمة تداولات نحو 848.06 مليون ريال.

قفزة البورصة

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.56% ما يعادل 70.82 نقطة عند مستوى 12725.47 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.37 مليار ريال عبر التداول على 96.59 مليون سهم.

ودعمت ارتفاعات سهم أرامكو بالفترة الأخيرة، من زيادة القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.38 تريليون دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالمياً بعد شركة أبل صاحبة المركز الأول بنحو 2.72 تريليون دولار.

وتستفيد شركة أرامكو من ارتفاعات أسعار النفط المتتالية في الأسواق العالمية، بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، ما يفاقم التوتر في أسواق الطاقة.

أسعار النفط

وواصلت أسعار النفط صعودها اليوم الخميس واتجه خام برنت صوب تسجيل 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام بفعل عقوبات أمريكية على شركات تكرير روسية واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى في أعوام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2012. وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش زاد سعر خام برنت 6.85 دولار أو 6.1 % إلى 119.78 دولار للبرميل.

الغاز الروسي

من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وقال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم”.

وتعتمد أوروبا في العادة على روسيا في الحصول على نحو 40 % من احتياجاتها من الغاز.

وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.