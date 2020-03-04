قفزة هائلة بإيران.. تعرف على وضعية كورونا في 80 دول

لليوم الثالث على التوالي، يتراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، بينما قفز بشكل هائل في إيران وواصل الانتشار في العديد من الدول مخلفا مزيدا من الضحايا ومثيرا المخاوف من احتمال تحوله إلى وباء عالمي.

وحتى الآن بلغ عدد الإصابات بالفيروس نحو 93 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 3220.

وفيما يلي وضعية الفيروس في 80 دولة:

1 – البر الرئيسي للصين: بلغ عدد الإصابات في الصين 80200 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 2981، وفي هونغ كونغ (تتبع الصين): 101 إصابة توفيت منها حالتان.

2 – إيران بلغ عدد الإصابات 2922، والوفيات 92

3 – كوريا الجنوبية: 5328 إصابة توفي منها 32.

4 – اليابان: 293 إصابة توفي منها 6.

5 – إيطاليا: 2502 إصابة توفي منها 79.

6 – ماكاو: 10 إصابات.

7 – سنغافورة: 110 إصابات.

8 – الولايات المتحدة: 109 إصابات، توفي منها 9.

9 – فرنسا: 212 إصابة توفي منها 4.

10 – ألمانيا: 196 إصابة.

11 – إسبانيا: 165 إصابة بينها حالة وفاة.

12 – الكويت: 56 إصابة.

13 – تايلاند: 42 إصابة بينها حالة وفاة.

14 – تايوان: 39 إصابة بينها حالة وفاة.

15 – البحرين: 49 إصابة.

16 – ماليزيا: 36 إصابة.

17 – أستراليا: 39 إصابة توفي منها حالة واحدة.

18 – بريطانيا 51 إصابة.

19 – الإمارات: 27 إصابة.

20 – فيتنام: 16 إصابة.

21 – كندا: 29 إصابة.

22 – السويد: 30 إصابة.

23 – سويسرا: 56 إصابة.

24 – العراق: 32 إصابة.

25 – النرويج: 32 إصابة.

26 – عُمان: 12 إصابة.

27 – النمسا: 24 إصابة.

28 – روسيا: 3 إصابات.

29 – كرواتيا: 9 إصابات.

30 – فلسطين المحتلة: 12 إصابة.

31 – الفلبين: 3 إصابات بينها حالة وفاة.

32 – اليونان: 7 إصابات.

33 – الهند: 6 إصابات.

34 – لبنان: 13 إصابة.

35 – رومانيا: 3 إصابات.

36 – باكستان: إصابتان.

37 – فنلندا: 7 إصابات.

38 – هولندا: 24 إصابة.

39 – جورجيا: 3 إصابات.

40 – المكسيك: 6.

41 – مصر: إصابتان.

42 – الجزائر: 8 إصابات.

43 – أفغانستان: إصابة واحدة.

44 – شمال مقدونيا: إصابة واحدة.

45 – إستونيا: إصابتان.

46 – ليتوانيا: إصابة واحدة.

47 – بلجيكا: 13 إصابة.

48 – بيلاروسيا (روسيا البيضاء): 4 إصابات.

49 – نيبال: إصابة واحدة.

50 – سريلانكا: إصابة واحدة.

51 – كمبوديا: إصابة واحدة.

52 – الدانمارك: 10 إصابات.

53 – البرازيل: إصابتان.

54 – نيوزيلندا: إصابة واحدة.

55 – نيجيريا: إصابة واحدة.

56 – أذربيجان: 3 إصابات.

57 – موناكو: إصابة واحدة.

58- قطر: 8 إصابات.

59- الإكوادور: إصابة واحدة.

60- آيسلندا: 11 إصابة.

61- أرمينيا: إصابة واحدة.

62- لوكسمبورغ: إصابة واحدة.

63- إيرلندا: إصابتان.

64- التشيك: 3 إصابات.

65- الدومينيكان: إصابة واحدة.

66- إندونيسيا: إصابتان.

67- السنغال: إصابتان.

68- السعودية: إصابة واحدة.

69- الأردن: إصابة واحدة.

70- تونس: إصابة واحدة.

71- المغرب: إصابة واحدة.

72- البرتغال: 4 إصابات.

73 – رومانيا: 4 إصابات.

74- سان مارينو: 10 إصابات بينها حالة وفاة.

75- أندورا: إصابة واحدة.

76- لاتفيا: إصابة واحدة.

77- أوكرانيا: إصابة واحدة.

78- ليختنشتاين: إصابة واحدة.

79- تشيلي: إصابة واحدة.

80- الأرجنتين: إصابة واحدة.