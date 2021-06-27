قفز من الطائرة بعد فشله في اقتحام قمرة القيادة في الولايات المتحدة

أقدم رجل على القفز من طائرة أثناء سيرها نحو مدرج الإقلاع في مطار لوس أنجلوس الدولي، وذلك بعد محاولته الفاشلة في اقتحام قمرة القيادة، لتقوم الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض عليه.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، فتح باب الطائرة أثناء تحركها وهرب عبر منزلقة الطوارئ يوم الجمعة.

وتمكنت الشرطة من اعتقاله على ممر خاص بسيارات الأجرة، ونقلته إلى المستشفى مصابا بجروح غير محددة.

وشهد هذا العام ارتفاعا ملحوظا في الحوادث التي تقع أثناء الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، وتم تسجيل نحو 3000 حادثة حتى الأن.

ويذكر أن الحادث وقع على متن رحلة يونايتد إكسبريس، التي تديرها شركة طيران سكاى ويست، وكانت في طريقها إلى مدينة سولت ليك سيتي، بحسب “بي بي سي”.