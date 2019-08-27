قلب تركيا على رجال البشير.. إقامات طويلة الأجل لقياداته

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أفادت وسائل إعلام سودانية أن تركيا منحت قيادات إسلامية موالية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إقامات طويلة الأجل.

ونقل موقع “تاسيتي نيوز” عما وصفه بمصادر موثوقة قولها، إن أنقرة سوت أوضاع عدد من قيادات النظام المعزول ورموز إسلاميين مقيمين على أراضيها، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف شخصيا على هذه الترتيبات ووجه بمنحهم إقامات طويلة الأجل.

وشملت الأسماء، بحسب المصادر، غازي صلاح الدين، معتز موسى، محمد عطا، فيصل إبراهيم.

يذكر أن العديد من قيادات البشير غادروا البلاد بعد نجاح ثورة ديسمبر التي أسقطت وعزلت نظام حكمه الذي امتد لـ30 عاماً، فيما فر البعض عبر الحدود، واعتقل البعض الآخر على خلفية بلاغات وتورط في التخطيط لمحاولات انقلابية.

وكان البشير حضر، السبت الماضي، جلسة محاكمة جديدة بتهم تتعلق بالفساد، وأفادت مراسلة “العربية” في حينه أن الجلسة المقبلة ستعقد في 31 أغسطس.

ويواجه الرئيس السوداني المخلوع تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم بغسل الأموال، حيث ينتظر سماع شهود الاتهام في هذه الجلسة. إلى ذلك، يسعى المدعون لاستجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.