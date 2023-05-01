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قلق أميركيّ عميق.. وتعهّد بمواصلة دعم "السلام" بين أرمينيا وأذربيجان

منذ 31 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن

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تعهّد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بمواصلة بلاده دعمها لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، خلال محادثات منفصلة أجراها نهاية الأسبوع مع زعيمي البلدين، حيث دعا إلى فتح ممر يؤدي إلى أراض متنازع عليها.

فقج دخلت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفييتيان السابقتان في القوقاز في حربين، أولاهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ الجبلية المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن أعرب في اتصاله مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأحد، عن قلق الولايات المتحدة العميق من أن يؤدي إنشاء أذربيجان لنقطة تفتيش على ممر لاتشين، إلى تقويض جهود بناء الثقة في عملية السلام.

وممر لاتشين هو الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة ناغورني، وقد أقامت أذربيجان نقطة التفتيش نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرتها أرمينيا خرقًا لوقف إطلاق النار الأخير المعلن بين الجانبين.

وأوضح البيان أن بلينكن شدد على أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن.

وأشار ميلر إلى أن بلينكن نقل لعلييف دعم واشنطن لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وشاركه قناعته بأن السلام ممكن.

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