الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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قلق بريطاني فرنسيّ من توسّع التصعيد.. وتأكيد على إدخال مساعدات غزة

منذ 33 دقيقة
صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

صورة للمساعدات الإنسانية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

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ذكرت الحكومة البريطانية أنّ رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّرا في مكالمة هاتفية اليوم الأحد، عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان: “شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة”.

كما “اتفقا على العمل معًا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب”.

وأضاف: “عبّر (الزعيمان) عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولا سيما في الضفة الغربية”.

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