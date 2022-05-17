“قلق عميق”.. “الصحة العالمية تحذّر من انتشار كورونا في كوريا الشمالية

رغم انخفاض إصابات ووفيات فيروس كورونا في العالم، لا يزال هذا الفيروس القاتل يهدد البشرية ويثير مخاوف منظمة الصحة العالمية.

وبذلك، قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن المستويات المرتفعة لانتقال فيروس كورونا بين الأشخاص غير المحصنين، مثلما هي الحال في كوريا الشمالية، تزيد من مخاطر الإصابة بسلالات متحورة جديدة.

وتجد الدولة المعزولة، العضو في منظمة الصحة العالمية، صعوبة في مواجهة أول تفش تعترف به لكوفيد-19، مما أثار مخاوف بشأن أزمة كبيرة بسبب نقص اللقاحات والبنية التحتية الطبية.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ردا على سؤال عن تفشي المرض في كوريا الشمالية “من المؤكد أنه من المقلق إذا كانت الدول لا تستخدم الأدوات المتاحة الآن”.

وأضاف “قالت منظمة الصحة العالمية مرارا إنه حين ينتقل المرض دون رادع، فإن خطر ظهور سلالات متحورة جديدة يكون أكبر دائما”.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه يشعر “بقلق عميق” إزاء انتشار الفيروس بين السكان غير المحصنين.

وكانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قالت سابقا إن بيونجيانج لم تبلغها رسميا حتى الآن بتفشي المرض في انتهاك واضح للالتزامات القانونية للبلاد بموجب اللوائح الصحية الدولية للمنظمة.

وردا على سؤال عن كيفية استجابة منظمة الصحة العالمية، قال رايان إن المنظمة مستعدة للمساعدة ولكن ليس لديها سلطة للتدخل في شؤون دولة ذات سيادة.