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قلق غربي من تنامي علاقات تركيا وروسيا

منذ 37 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا (رويترز)

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم السبت أن حكومات الغرب تشعر بقلق متزايد إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، وحذرت من أن تركيا قد تواجه ردا عقابيا إذا ساعدت روسيا على تفادي العقوبات.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة على تعزيز التعاون في النقل والزراعة والشؤون المالية وصناعات البناء والتشييد.

وأبلغ ستة مسؤولين غربيين فايننشال تايمز بأنهم قلقون بخصوص هذا الاتفاق.

وسبق أن استضافت تركيا في العاشر من مارس في أنطاليا (جنوب تركيا) أول لقاء عُقد بين وزيرَي الخارجية الروسي والأوكراني منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقاً لمدة 4 أشهر بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب النزاع لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

كما سيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على عمليات المغادرة من 3 موانئ أوكرانية، حيث يتعين على السفن الإبحار بعيداً عن الألغام. وسيقوم المركز بتفتيش السفن القادمة بحثاً عن أسلحة، فيما تمر جميع السفن عبر المياه التركية، بحسب رويترز.

يشار إلى أن الاتفاق كاد أن ينهار عندما أطلقت روسيا صواريخ كروز على ميناء أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا، صباح السبت بعد مرور 12 ساعة فقط على مراسم توقيعه في إسطنبول. غير أن موسكو وكييف قالتا إنهما ستمضيان قدماً في الاتفاق.

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