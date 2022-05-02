الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قلق في الولايات المتحدة من تدفق كبير للمهاجرين من حدود المكسيك

2 - مايو - 2022
الولايات المتحدة والمكسيك

الولايات المتحدة والمكسيك

A A A
طباعة المقال

أكدت الولايات المتحدة، الأحد، استعدادها للتعامل مع تدفق كبير للمهاجرين من الحدود مع المكسيك بعد انتهاء العمل بإجراء يسمح بترحيلهم فورا، الأمر الذي يثير جدلا مع الجمهوريين ويقلق الديموقراطيين.

في تصريح لشبكة “سي إن إن”، أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، الأحد، استعداد وزارته للتعامل مع تدفق جديد للمهاجرين متوقع بعد انتهاء سريان “الفصل 42” في 23 مايو، وهو إجراء مرتبط بكوفيد سمح خلال العامين الماضيين بطرد المهاجرين المعتقلين على الحدود فورا.

وتوجه مايوركاس للراغبين في الهجرة بشكل غير نظامي قائلا: “لا تأتوا”.

ورغم القيود، اعتقلت شرطة الحدود الأميركية ما معدله 7800 مهاجر غير شرعي يوميا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أي نحو خمسة أضعاف المعدل البالغ 1600 مهاجر يوميا بين عامي 2014 و2019 قبل تفشي الوباء.

وردا على سؤال عن توقعات وزارة الأمن الداخلي أن يصل عدد الوافدين إلى 18 ألفا يوميا بعد رفع القيود، قال الوزير “لا نتوقع 18 ألفا لكننا نستعد لسيناريوهات مختلفة”.

وأضاف مايوركاس “لا شك أنه إذا وصلنا إلى هذا الرقم، فسيكون نظامنا معرضا لضغط غير عادي. لكننا نستعد لذلك”.

وقبل بضعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في نوفمبر، هاجم الجمهوريون إدارة الرئيس، جو بايدن، بشأن رفع القيود الاستثنائية على الهجرة، كما أبدى بعض الديموقراطيين المنتخبين من الولايات الحدودية تحفظات عن قرار البيت الأبيض.

منذ بدء تطبيق “الفصل 42” في مارس 2020، أجرت السلطات أكثر من 1,7 مليون عملية ترحيل.

لكن رغبة إدارة بايدن في رفع هذا الإجراء مهددة بحكم صدر، الاثنين، عن قاضية في لويزيانا يؤيد وجهة نظر ولايات يقودها جمهوريون طالبت بعرقلة قرار الرئيس. ومن المقرر عقد جلسة استماع في 13 مايو لتحديد ما إذا كان بإمكان الحكومة رفع الإجراء.

في تصريح لقناة “فوكس نيوز”، اعتبر مايوركاس أن نظام الهجرة الأميركي “معطوب”.

وتابع “لهذا السبب ندعو إلى تشريع لإصلاح ما يتفق الجميع على أنه نظام هجرة معطوب”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

غارات إسرائيلية على قطاع غزة
الهدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يهدد بوقف أي حوار مع روسيا!!
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة بقيمة "430 مليار دولار"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الخبز
مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي