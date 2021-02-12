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قلق وتحذير أوروبي ثلاثي من إعلان إيران إنتاج اليورانيوم المعدني

12 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 2:51 مساءً
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الجمعة، عن قلقها من إعلان إيران إنتاج اليورانيوم المعدني.

ودعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المعدني والامتناع عن أي شيء يمكن أن ينتهك التزاماتها بشأن الأنشطة النووية.

وأوضحت أن “إيران ليس لديها مبررات مدنية موثوقة بها لإنتاج اليورانيوم المعدني والذي يعد خطوة أساسية لتطوير السلاح النووي”.

والأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.

وقالت الوكالة إن إيران أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 شباط بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان.

وأثار التهديد الإيراني لإنتاج معدن اليورانيوم قلق الدبلوماسيين الغربيين لأن المواد تتخطى تخصيب اليورانيوم والذي يمكن استخدامه لأغراض مدنية وهو مكون أساسي في الأسلحة النووية.

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