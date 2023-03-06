قلق وهستيريا.. إيران تلجأ إلى التضليل بشأن "التسمم المدرسي"

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن طهران تحشد معلومات مضللة حول موجة “التسمم” الجماعية التي ضربت طالبات المدارس وتم الإبلاغ عنها مطلع مارس الجاري، دون وجود سبب معلن حتى الآن وراء التسبب في الحوادث المثيرة للجدل.

وقالت الصحيفة إن وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للحكومة تخشى من إلقاء اللوم على النظام المتشدد، مما دفعها إلى نشر عدد من النظريات “غير المنطقية” حول ما حدث من أجل صرف الانتباه عن موجة التسمم التي تسببت في احتجاجات هزت البلاد، السبت.

يأتي ذلك بعد ستة أشهر على مقتل مهسا أميني، وهي شابة كردية (22 عاماً) لقيت مصرعها في أحد مراكز شرطة الأخلاق (الآداب) منتصف سبتمبر الماضي بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد، حيث أثار مقتلها احتجاجات حاشدة منتظمة خفت وتيرتها مطلع العام الجاري بعد حملة قمع قاسية من قبل قوات الأمن.

وأضافت الصحيفة العبرية أن إيران تخضع الآن للتدقيق من المجتمع الدولي بسبب حالات التسمم الجماعي لطالبات المدارس، مشيرة إلى أنه تحت تأثير الضغط، اضطر النظام إلى الاعتراف بالحادث، لكنه يلقي باللوم على “المعارضة والدول الغربية”.

وعن حملات التضليل التي تقودها وسائل الإعلام الإيرانية، نقلت “جيروزاليم بوست” عن تقرير نشرته وكالة أنباء “فارس”، الموالية للنظام، خلص إلى أن الأحداث جاءت نتيجة “هستيريا جماعية”، موضحاً أن هذه الحالة تعتبر “ظاهرة تنتشر نتيجة للشائعات أو الخوف، أو أوهام التهديد المشترك، سواء كان حقيقيًا أو متخيلًا”، وزعمت الوكالة أن الواقعة تهدف إلى التأثير على الرأي العام.

وفي رواية أخرى، قالت وكالة “تسنيم” إن حالات التسمم الجماعي لم يتم إثباتها؛ مشيرة إلى أنها قد تكون سلسلة من “الحوادث العادية التي تم تجميعها معًا لبث الذعر”. ونقلت الصحيفة عن “تسنيم” قولها: “إننا لم نستخدم الغازات السامة أثناء الحرب مع العراق في الثمانينيات، فهل نستخدمها ضد شعبنا؟”.

في المقابل، رأت “جيروزاليم بوست” أن مثل هذه التقارير توضح أن النظام الإيراني “قلق للغاية” بشأن حالات التسمم وآثارها في الغرب، لدرجة أنه مستعد لإلقاء الكثير من اللوم؛ من ادعاء الهستيريا الجماعية إلى إلقاء اللوم على المعارضة، إلى العودة إلى الثمانينيات، لتشتيت الانتباه عنها.

وكان أولياء الأمور قد تظاهروا في العاصمة الإيرانية، طهران، ومدن أخرى، السبت، ضد موجة الهجمات السامة المشتبه بها التي أثرت على تلميذات في عشرات المدارس.

وقال وزير الصحة الإيراني إن الفتيات عانين من هجمات “سم خفيفة”، بينما أشار بعض السياسيين إلى أن الحوادث ربما جاءت من قبل الجماعات المتشددة التي تعارض تعليم الفتيات.

وكان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، قد صرح الأربعاء الماضي فور الإبلاغ عن الحوادث، بأن الدافع وراء ما وصفه بعض المسؤولين بالهجمات على المدارس ما زال غير واضح، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص.