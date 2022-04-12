قلق ياباني من احتمال استخدام روسيا لاسحلة نووية في الحرب

في مسار الهجمات العسكرية الروسية على اوكرانيا وبعد القصف المستمر على ماريوبول، في حين قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن كييف تتحرى صحة المعلومات التي تفيد بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة المدينة الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا.

في هذا الاطار قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية تشعر بقلق من احتمال استخدام أسلحة نووية في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي “نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال استخدام أسلحة نووية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وتابع “نحن باعتبارنا الدولة الوحيدة التي عانت من هجمات نووية خلال الحرب، نعتزم الاستمرار في المناشدة بحزم بأنه لا ينبغي السماح أبدا بأي تهديد باستخدام الأسلحة النووية ناهيك عن استخدامها الفعلي”.

هذا وقد أبلغ إدوارد باسورين أحد قادة الانفصاليين وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء بأن القوات الانفصالية المدعومة من روسيا لم تستخدم أسلحة كيماوية في محاولاتها للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول على الرغم من المزاعم الأوكرانية التي تؤكد عكس ذلك.