قمة أوروبية روسية في بروكسل أواخر الشهر القادم

أعلن الاتحاد الأوروبي أن زعماء الدول الأعضاء سيجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل أواخر مايو القادم لبحث جملة من القضايا الملحة، بينها العلاقات مع روسيا.

وكتب باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في “تويتر”، أن ميشيل سيعقد في 25 مايو قمة حضورية للمجلس في بروكسل، مؤكدا أن الاجتماع سيركز على جائحة كورونا وتغيرات المناخ والعلاقات مع روسيا.

On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.

Details on logistics following soon.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021