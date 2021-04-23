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قمة أوروبية روسية في بروكسل أواخر الشهر القادم

23 - أبريل - 2021
مقر الاتحاد الأوروبي

مقر الاتحاد الأوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي أن زعماء الدول الأعضاء سيجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل أواخر مايو القادم لبحث جملة من القضايا الملحة، بينها العلاقات مع روسيا.

وكتب باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في “تويتر”، أن ميشيل سيعقد في 25 مايو قمة حضورية للمجلس في بروكسل، مؤكدا أن الاجتماع سيركز على جائحة كورونا وتغيرات المناخ والعلاقات مع روسيا.

في غضون ذلك، أعلن ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل ستستضيف في يونيو القادم اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة إلى بلجيكا.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية: “هناك الكثير من العمل يجب علينا أداؤه، ابتداء من تغيرات المناخ ووصولا إلى الرعاية الصحية، والتجارة والتعددية ووصولا إلى التغيرات الجيوسياسية”.

ويأتي ذلك على خلفية تدهور ملموس في العلاقات بين روسيا والغرب، إذ قررت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة ترحيل دبلوماسيين، وردت موسكو بالمثل على هذه الإجراءات.

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