قمة افتراضية بين الزعيمين الأمريكي والصيني الأسبوع المقبل

أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر مطلعة بأن قمة افتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ ستعقد الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن التاريخ لم يحدد بعد.

ولم تكشف المصادر عن التفاصيل بشأن أجندة القمة المرتقبة، لكنها أشارت إلى أنه ليس من المخطط مناقشة إعادة فتح القنصيلتين في هيوستن الأميركية وتشنغدو الصينية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الشهر الماضي أن العمل جار على عقد قمة افتراضية بين الرئيسين قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية في وقت سابق بأن الرئيسين سيعلنان خلال القمة عن تخفيف القيود على نظام السفر وإصدار التأشيرات على الأرجح، وقد يعلنان أيضا عن استئناف عمل القنصليتين.

يذكر أن الولايات المتحدة أمرت بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن الأميركية في تموز 2020، متهمة الصين بسرقة الممتلكات الفكرية، واعتقلت عدة مواطنين من أصول صينية اتهمتهم بصلات مع الجيش الصيني ونقل معلومات إليه.

وردا على ذلك أغلقت الصين القنصلية الأميركية في مدينة تشنغدو الصينية، رافضة الاتهامات الموجهة إليها من قبل واشنطن.