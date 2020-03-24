قمة افتراضية لمجموعة ال20 لمناقشة تفشي “كورونا”

قالت مصادر متعددة لـ ”رويترز“ إن قادة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف يوم الخميس لمناقشة تفشي فيروس كورونا، وسط انتقادات للمجموعة بأنها متباطئة في التعامل مع الأزمة العالمية.

واتفق وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية خلال مؤتمر منفصل عبر الهاتف أمس الاثنين على وضع ”خطة عمل“ للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي. ولم يتوفر سوى القليل من المعلومات في بيان أصدرته الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في وقت لاحق.

وتواجه القمة تعقيدات بسبب خلاف بشأن سعر النفط بين السعودية وروسيا العضوين بالمجموعة وزيادة التوتر بين عضوين آخرين هما الصين والولايات المتحدة بسبب منشأ الفيروس الذي أصاب نحو 378 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 16500 على مستوى العالم.

ورحبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات المالية والنقدية التي اتخذتها بعض البلدان، لكنها قالت إن الأمر سيتطلب المزيد خاصة في المجال المالي.