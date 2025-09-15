قمة الدوحة: لتفعيل آليات الدفاع المشترك وتعزيز قدرات الردع الخليجية

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة التي عُقدت في الدوحة على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتفعيل آليات الدفاع المشترك، وتعزيز قدرات الردع الخليجية، فضلاً عن توجيه مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة.

وشدد مشروع بيان القمة الخليجية على إدانة الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لسيادة قطر، كما دعا جميع الدول والمنظمات لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، والتضامن كذلك مع قطر في إجراءاتها كافة.

واستضافت اليوم العاصمة القطرية، قمتين خليجية وأخرى عربية إسلامية، بحضور زعماء وقادة، من أجل تنسيق المواقف المشتركة وبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الذي طال الأراضي القطرية.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الجلسة الافتتاحية، حيث أكد أن “الدوحة تعرضت لاعتداء غادر، وأن العدوان الإسرائيلي كان صادماً للعالم بأكمله.. تسبب في سقوط قتلى بينهم قطري”، واصفاً العدوان بأنه “عمل إرهابي جبان”. وأشار إلى أن قطر تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء حرب الإبادة بغزة وإعادة الرهائن.

في السياق ذاته، أشار أمير قطر إلى أن “المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك من تكتيكات الحرب.. حكومة إسرائيل لا تريد الرهائن”، مؤكداً أن “حكومة إسرائيل تستغل الحرب لتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم”. وقال إن “حكومة إسرائيل تعتقد أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب.. نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية”.

وقال أمير قطر إن “إسرائيل تصر على الاستمرار في حرب الإبادة بغزة.. وحركة حماس كانت تدرس مقترحاً لوقف الحرب أثناء الاعتداء الإسرائيلي”.

من جهته، تحدث أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي حسين إبراهيم طه، مؤكداً على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته، فيما أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن “العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود”. ثم توالت كلمات قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية المنددة بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

في الإطار ذاته، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دعم المنظمة لمخرجات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مجدداً الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لوقف النار في غزة.